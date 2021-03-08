Euro
9.06
Dolar
7.64
BIST 100
1,545.49
Altın
1,690.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İşbirliği Platformunun düzenlediği 11. Boğaziçi Zirvesi'ne video konferansla katılıyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var." dedi.

Aynur Ekiz   | 08.03.2021
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor.

Şentop, Enis Berberoğlu kararı ile ilgili olarak, "Eğer kesin hükmü kaldırma yetkisi Anayasa Mahkemesinde olsa, bunu İstanbul'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istemez. Demek ki Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi, mahkemelere ait. Dolayısıyla Anayasa'ya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok. Daha önce uygulama bu şekilde olmuştu. Henüz daha karar gelmedi. Onunla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kısıtlamaları ihlal eden 25 bin 439 kişi hakkında işlem yapıldı
Türkiye'de birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti
İsrail Başbakanı Netanyahu koltuğunu korumak için umudunu aşıya bağladı
Afrika'da aşı seferberliği sürüyor
ABD'nin Michigan eyaletinde evsizler Kovid-19 aşılamalarında öncelikli gruplar arasına alındı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni Anayasa konusunda elimi taşın altına koymaya hazırım

TBMM Başkanı Şentop: 2021 yılı atalarımızın saygın şahsiyetlerini anmak için bir fırsat yılıdır