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Politika

TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'da dini cemaat liderleriyle iftar sofrasında buluştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu'nda yabancı misyon şefleri, farklı dini cemaat liderleri ve kanaat önderleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Kübra Kara   | 11.04.2022
TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'da dini cemaat liderleriyle iftar sofrasında buluştu Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul


Şentop, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen ve çok sayıda davetlinin katıldığı "Beyoğlu İftarı"nda yaptığı konuşmada, ramazanın özel bir ay olduğunu söyledi.

Orucun başlı başına bir özgürlük ve onarma eylemi olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Bugün ramazanın 10'uncu iftarını yaptık, ilk 3'te birlik kısmını böylece tamamlamış olduk. Ramazan özel bir ay, özel bir zaman dilimi. Bizim kültürümüzde 11 ayın sultanı denilmiş. Oruç da ramazanın en önemli ibadeti. Ramazan maddeten ve manen sosyal hayatımızın da çok daha farklı, insani değerlerin, güzel ahlakın, birbirimizle yardımlaşmanın öne çıktığı bir zaman. Ramazan ayı umuyorum ve diliyorum ki ruhumuzun dirilişinin vesilesi olur. Oruç aynı zamanda kötülüğün topyekun bir tasfiye eylemidir. Kötü duygu ve davranışları, iyi davranışlarla değiştirmek, erdemli duyguları yerleştirme eylemidir. Bu sebeple orucun bir armağanı da bütün afetlerden korunmak, yalandan, dolandan, dedikodudan arınmaktır."

Tevrat ve İncil'den oruçla ilgili örnekler veren Şentop, orucun nefsi dizginlemek, insanlar arasında yardımlaşmayı ve birbirlerine olan merhameti arttırmak gibi hasletlerinin bütün dinlerde olduğunu aktardı.

Şentop, "Ramazan aynı zamanda infak, zekat, cömertlik, paylaşma ayıdır. Bizleri onarıp ihya etmeye gelen ramazan ayı umuyorum ki gönüllerimizin şifası, ruhumuzun diriliş vesilesi olur." diye konuştu.

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