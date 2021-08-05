Euro
10.10
Dolar
8.54
BIST 100
1,420.63
Altın
1,809.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılıyor. Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tahran'da İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Muhammet Kurşun   | 05.08.2021
TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi

Tahran

Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de hazır bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinin ardından Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. İran halkı için hayırlar getirmesini temenni ederek, kendilerine görevlerinde başarılar diledik." ifadelerini kullandı.

Şentop ayrıca Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin gelecekteki toplantısının iki ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi yolunda etkili bir adım olması temennisinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin hayırlı olsun mesajını Reisi'ye ilettiklerini belirterek, "Türkiye ile İran ilişkilerinin yeni dönemde daha da artırılması temennimizi dile getirdik. Türkiye-İran ekonomik ilişkilerinin her iki ülke için de artmasının faydalı olacağını vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

"Komşuluk siyaseti, yeni hükümetin öncelikleri arasında"

Reisi de görüşmede İran ile Türkiye arasındaki münasebetlerin komşuluk ilişkilerinden öte olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ortak inançlar, iki ülke halkını birbirine çok yakınlaştırmıştır. İran'ın yeni dış siyaseti dost ve kardeş Türkiye ile ilişkilerin muhtelif alanlarda genişletilmesidir. Tahran ve Ankara, ilişkileri her alanda ilerletmek için birçok uygun potansiyele sahiptir. İlişkilerin düzeyinin yükseltilmesi, iki ülke arasındaki iş birliğini bölgesel ve uluslararası alanda daha etkili bir şekilde ileri götürebilir."

Komşuluk siyasetinin yeni hükümetin öncelikleri arasında olacağını dile getiren Reisi, "Komşuluk siyasetinin başarısı, İran ile Türkiye arasındaki çok yönlü ilişkilerin derinleştirilmesine ve geliştirilmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika, Kovid-19'a bağlı ölümlerde rekor kırdı
Kahveci ve kıraathanecilerden müşterilere 'aşınızı yaptırıp gelin' çağrısı
Hava ambulansı Kovid-19 döneminde iki kat fazla havalandı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Benzer haberler

Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylediği telsiz anonsu ağlattı

Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylediği telsiz anonsu ağlattı

TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi

Rize'deki sel ve heyelandan etkilenen vergi mükellefleri için 'mücbir sebep hali' ilan edildi

Bakan Dönmez: Şu anda Kemerköy Termik Santralini tehdit eden bir yangın söz konusu değil

Bakan Dönmez: Şu anda Kemerköy Termik Santralini tehdit eden bir yangın söz konusu değil
Bayraktar TB2 1835 saat uçtu, 103 yangını ilk anda tespit etti

Bayraktar TB2 1835 saat uçtu, 103 yangını ilk anda tespit etti
Gri kategoride aranan terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi

Gri kategoride aranan terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi