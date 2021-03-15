TBMM Başkanı Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararıyla ilgili Anayasa'nın gereği yerine getirilir
TBMM Başkanı Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararıyla ilgili dosya ile ilgili, "Anayasa'ya göre kesin hüküm bağlayıcıdır ve onun gereği yerine getirilir." dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararıyla ilgili dosya) Anayasa'ya göre kesin hüküm bağlayıcıdır ve onun gereği yerine getirilir. Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sonucunu beklemek söz konusu değil." ifadesini kullandı.
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