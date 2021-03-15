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Politika

TBMM Başkanı Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararıyla ilgili Anayasa'nın gereği yerine getirilir

TBMM Başkanı Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararıyla ilgili dosya ile ilgili, "Anayasa'ya göre kesin hüküm bağlayıcıdır ve onun gereği yerine getirilir." dedi.

Sinan Uslu,Alper Atalay   | 15.03.2021
TBMM Başkanı Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararıyla ilgili Anayasa'nın gereği yerine getirilir

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararıyla ilgili dosya) Anayasa'ya göre kesin hüküm bağlayıcıdır ve onun gereği yerine getirilir. Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sonucunu beklemek söz konusu değil." ifadesini kullandı.

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