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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme törenine iştirak ediyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nun özel gündemli toplantısına başkanlık ediyor.
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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Güçlü Meclis, güçlü millet demektir

TBMM Başkanı Şentop, "Güçlü Meclis, güçlü millet demektir. Muhtıra, darbe, darbe girişimi gibi Meclis iradesini hedef alan her türlü yasa dışı, hukuk dışı müdahale esasen milleti hedef almış demektir." dedi.

Aynur Ekiz   | 23.04.2021
TBMM Başkanı Şentop: Güçlü Meclis, güçlü millet demektir Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

TBMM

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

TBMM Başkanı Şentop, "Güçlü Meclis, güçlü millet demektir. Muhtıra, darbe, darbe girişimi gibi Meclis iradesini hedef alan her türlü yasa dışı, hukuk dışı müdahale esasen milleti hedef almış demektir." dedi.

Şentop,"Millet iradesini yok sayanlar, kesintiye uğratmak için fırsat kollayanlar, bugüne kadar en büyük zararı devletimize, milletimize vermişlerdir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, "Milli iradeye sahip çıkmak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir." diye konuştu.

Şentop konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bütünlüğüne kastetmedikçe, şiddeti bir yöntem olarak kabul edip, teşvik edip, desteklemedikçe, tahakkuku milletin refahı ve devletin bekası için elzem olan hedeflere ket vurmadıkça bütün siyasi farklılıkların bu çatı altında yer alması, demokratik zenginliğimizdir."

TBMM Başkanı Şentop, "101. yıl önce Ankara'da toplanan TBMM, yokluğa mahkum edilmek istenen, vatanı işgal, ordusu terhis edilmiş bir milletin var olma mücadelesi mücessem hali ve karargahı olmuştur." dedi.

Şentop, "Şu bilinmelidir; 100 yıl önce sefil ve haksız bir ihtiras uğruna vatanımıza tasallut etmeye yeltenenlere karşı milletimizin çelikleşen iradesi, lüzumu halinde aynı ile harekete geçecek dipdiri bir güç olarak varlığını sürdürmektedir." diye konuştu.

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