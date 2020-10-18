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Politika

TBMM Başkanı Şentop beraberindeki milletvekilleriyle Azerbaycan'a gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir grup milletvekiliyle Azerbaycan'a gitti.

Mehmet Kara   | 18.10.2020
TBMM Başkanı Şentop beraberindeki milletvekilleriyle Azerbaycan'a gitti

İstanbul

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak Azerbaycan'a giden Şentop, beraberindeki heyetle "Bağımsızlık Günü" etkinliklerine katılıp bazı resmi görüşmeler yapacak.

Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etmesi beklenen Şentop'a, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ eşlik ediyor.

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