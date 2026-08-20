TEKNOFEST Mavi Vatan'da çocuklar, bilim şovunda deneylere katıldı
Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında bilim şovuna katılan çocuklar, bilimsel deneyim yaşadı.
Cem Ali Kuş, Tahir Turan Eroğlu
20 Ağustos 2026•Güncelleme: 20 Ağustos 2026
Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu / AA
KOCAELİ
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.
Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan, "Mavi Vatan" temasıyla düzenlenen TEKNOFEST, birçok sahne gösterisine de ev sahipliği yapıyor.