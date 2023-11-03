Dolar
28.38
Euro
30.17
Altın
1,987.57
ETH/USDT
1,797.50
BTC/USDT
34,502.00
BIST 100
7,663.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesini sağlamak için uluslararası toplumun güçlü mesajlar vermesi gerektiğini belirtti.

Zafer Fatih Beyaz  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Astana

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

03.11.2023


Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail-Filistin çatışmalarının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin insani yardım çabalarının artarak süreceğini, İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesini sağlamak için uluslararası toplumun güçlü mesajlar vermesi gerektiğini, bölgede kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi olarak bütün ve bağımsız Filistin Devletinin kurulması ile mümkün olabileceğini ifade etti. Görüşmede ayrıca Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma sonrası sürecin son durumu da gündeme geldi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM: İsmini değiştiren kişinin diplomasının buna göre düzenlenmesi talebinin reddi hak ihlali
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkogüç" operasyonlarında 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Milli Eğitim Akademisini önümüzdeki bahar aylarında kurmuş olmayı temenni ediyoruz

Benzer haberler

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle And Parlamentosu’nda özel oturum düzenlendi

Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle And Parlamentosu’nda özel oturum düzenlendi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet