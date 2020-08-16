TBMM Başkanı Şentop, ölümünün 749. yılında Hacı Bektaş Veli'yi andı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 749. yılında rahmetle andı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkistan kaynağından neşet etmiş, Yesevi terbiyesiyle Anadolu coğrafyasında neşvünema bulmuş, milletimizin manevi mimarlarından Hacı Bektaş-ı Veli’yi Hakk’a yürüyüşünün seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Cenabı Allah milletimizi Büyük Veli’nin mirasını müdrik eylesin." ifadelerini kullandı.
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Türkistan kaynağından neş’et etmiş, Yesevî terbiyesiyle Anadolu coğrafyasında neşv ü nemâ bulmuş, milletimizin manevî mimarlarından Hacı Bektâş-ı Velî’yi Hakk’a yürüyüşünün sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 16, 2020
Cenab-ı Allah milletimizi Büyük Velî’nin mirasını müdrîk eylesin.