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Politika

TBMM Başkanı Şentop, ölümünün 749. yılında Hacı Bektaş Veli'yi andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 749. yılında rahmetle andı.

İsmail Çimen   | 16.08.2020
TBMM Başkanı Şentop, ölümünün 749. yılında Hacı Bektaş Veli'yi andı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkistan kaynağından neşet etmiş, Yesevi terbiyesiyle Anadolu coğrafyasında neşvünema bulmuş, milletimizin manevi mimarlarından Hacı Bektaş-ı Veli’yi Hakk’a yürüyüşünün seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Cenabı Allah milletimizi Büyük Veli’nin mirasını müdrik eylesin." ifadelerini kullandı. 

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