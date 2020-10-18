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Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yerli su altı robotu Kaşif görevine başladı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerli su altı robotu Kaşif'in Fatih'te görevine başladığını duyurdu.

Gülşen Çağatay   | 18.10.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yerli su altı robotu Kaşif görevine başladı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in, Fatih sondaj gemisinde görevine başladığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak." ifadelerini kullandı.

Dönmez, ayrıca Twitter hesabından Kaşif'in görüntülerini de içeren video paylaşımında bulundu.

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