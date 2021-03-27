TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Berat Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Rahmet ve kurtuluşun, ramazan ayının müjdecisi Berat gecesindeyiz. Geceniz mübarek olsun, insanlığa inşirah getirsin." ifadelerine yer verdi.
Şentop, paylaşımında Çeto Dergisi çizeri Betül Hoş'un bir resmine de yer verdi.
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