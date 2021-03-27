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TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Berat Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Aynur Ekiz   | 27.03.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Rahmet ve kurtuluşun, ramazan ayının müjdecisi Berat gecesindeyiz. Geceniz mübarek olsun, insanlığa inşirah getirsin." ifadelerine yer verdi.

Şentop, paylaşımında Çeto Dergisi çizeri Betül Hoş'un bir resmine de yer verdi.


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