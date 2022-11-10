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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Özbekistan'ın Semerkant kentine hareket ediyor Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndan yayındayız.
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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Atatürk'ün ve yol arkadaşlarının emanet ettikleri sorumlulukların bilincindeyiz

TBMM Başkanı Şentop, "Esarete boyun eğmeyen bir milletin evladı ve bir lider olarak Atatürk'ün ve kahraman yol arkadaşlarının emanet ettikleri sorumlulukların bilinciyle ve milli mücadele ruhunun izinde nice yüzyıllara birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Aynur Ekiz   | 10.11.2022
TBMM Başkanı Şentop: Atatürk'ün ve yol arkadaşlarının emanet ettikleri sorumlulukların bilincindeyiz

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, milli mücadelenin Başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 84'üncü yılında milletçe rahmet ve şükranla andıklarını kaydeden Şentop, "Milli varlığımızı ebediyete kadar hür ve bağımsız olarak devam ettirme yolunda, basiret ve cesaretle karar alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere 'en büyük eseri' Cumhuriyeti miras bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin sarsılmaz birliği ve daima 'tam bağımsızlık / istiklal-i tam' inancıyla sonsuza dek var olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Esarete boyun eğmeyen bir milletin evladı ve bir lider olarak Atatürk'ün ve kahraman yol arkadaşlarının bizlere emanet ettikleri sorumlulukların bilinciyle ve milli mücadele ruhunun izinde daha nice yüzyıllara hep birlikte yürüyeceğiz. Ülkemizin her alanda gelişimini hızlandırmak, hayata dair her noktada istikbal adımlarımızı sağlamlaştırmak ve demokrasimizi güçlendirmek için inançla, azimle ve heyecanla çalışıyoruz. Yeni dünya düzeninde, değişimlerin ülkeleri farklı boyutlarda etkilediği bir çağda, ülkemizin huzur, istikrar ve barış ikliminin daha da güçlenmesi için sürdürülen bu kararlı mücadeleye, milli mücadelemizin fikir ve vizyonu ilham vermektedir. Ve milletimiz, ikbal ışığımız gençlerimiz, çocuklarımız geleceğe dair inancımızın, ümidimizin ve heyecanımızın daima en güçlü kaynağı olacaktır."

TBMM Başkanı Şentop, hayatını devletine, ülkesine ve milletine adamış, bu uğurda büyük cesaretle mücadele vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında bir kez daha rahmetle ve şükranla anarak, "Ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

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