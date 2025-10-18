Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,872.30
BTC/USDT
106,889.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Eyüp Güner için Gaziantep'in Nizip ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta "Terörsüz Türkiye Kadınla Mümkün" programında konuşuyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 6. yılında andı.

Gazi Nogay  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakdil'in vefatının 6. yılında sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımında, Pakdil'in, "Yürü kardeşim. Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin" sözlerini alıntılayan Kurtulmuş, "İslam ve kardeşlik bilincini merkezine alarak, bu toprakların sesini direnişin diliyle buluşturan Nuri Pakdil'i vefatının 6. yılında rahmetle ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Sıfır Atık Forumu kapsamında ikili görüşmelerde bulundu
"Uluslararası Sıfır Atık Forumu" ikinci günde sürüyor
CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması için ilgili kurumlara yazı gönderildi
Sapanca Gölü'nde doluluk son yağışlara rağmen istenilen seviyeye ulaşmadı
Özdemir Bayraktar vefatının dördüncü yılında anılıyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye" terörsüz bir bölge demektir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in dün akşamki saldırganlığı asla kabul edilemez

Yazmaya ve Kudüs'e aşık bir derviş: Nuri Pakdil

Yazmaya ve Kudüs'e aşık bir derviş: Nuri Pakdil
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet