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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni" paylaşımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edilen yeni deniz araçlarına ilişkin, "Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayimiz ilerleyişini asırlık projelerle emin adımlarla sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Gazi Nogay  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni" paylaşımı

TBMM

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yalova Sefine Tersanesi'nde düzenlenen "Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkiye'nin mavi vatandaki gücüne güç katacak dört yeni geminin, kahraman Türk ordusunun envanterine kaydedildiğini belirten Kurtulmuş, paylaşımında, "Ülkemize hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayiimiz ilerleyişini asırlık projelerle emin adımlarla sürdürüyor. Gururluyuz." mesajına yer verdi.

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