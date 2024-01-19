TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni" paylaşımı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edilen yeni deniz araçlarına ilişkin, "Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayimiz ilerleyişini asırlık projelerle emin adımlarla sürdürüyor." ifadesini kullandı.
TBMM
Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yalova Sefine Tersanesi'nde düzenlenen "Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Türkiye'nin mavi vatandaki gücüne güç katacak dört yeni geminin, kahraman Türk ordusunun envanterine kaydedildiğini belirten Kurtulmuş, paylaşımında, "Ülkemize hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayiimiz ilerleyişini asırlık projelerle emin adımlarla sürdürüyor. Gururluyuz." mesajına yer verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle Yalova Sefine Tersanesi'nde düzenlenen "Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni”yle ülkemizin mavi vatandaki gücüne güç katacak dört yeni gemimiz, kahraman ordumuzun envanterine kaydedildi. Ülkemize hayırlı… pic.twitter.com/doQdm2FdjF— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 19, 2024