TBMM Başkanı Kurtulmuş, Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilişinin yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis tarafından Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilişinin yıl dönümünü kutladı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Savaşı'nda, bağımsızlık ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya gösteren Urfa'ya, Gazi Meclisimiz tarafından kahramanlık ve cesaretin nişanesi olarak 'Şanlı' ünvanının verilişinin yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle kahraman ecdadımızı bir kez daha rahmetle anıyor, Şanlıurfalı hemşehrilerime hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.