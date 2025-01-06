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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da "Mehmet Akif İnan Ödül Töreni"nde konuşuyor.
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Gazi Nogay  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi kabul etti

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