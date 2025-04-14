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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ile beraberindeki Yüksek İstişare Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Oğuzhan Sarı  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu heyetini kabul etti

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