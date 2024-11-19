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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Pakdil'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gazi Nogay  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Pakdil'i kabul etti

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