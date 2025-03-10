TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Terörsüz Türkiye hedefi) TBMM, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili, "TBMM, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir." ifadesini kullandı.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Özellikle İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur. İkisi birbirinden ayrı konulardır, ikisini karıştırmamak lazım." dedi.
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