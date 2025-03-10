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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Terörsüz Türkiye hedefi) TBMM, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili, "TBMM, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir." ifadesini kullandı.

Aykut Yılmaz  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Terörsüz Türkiye hedefi) TBMM, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Özellikle İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur. İkisi birbirinden ayrı konulardır, ikisini karıştırmamak lazım." dedi.

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