TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamının temizlenmesi bölgenin ve Türkiye'nin de menfaatinin gereğidir
TBMM
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörün bir daha söz hakkının olmadığı bir Suriye'nin inşası, terör örgütlerinin tamamının temizlenmesi bölgenin ve Türkiye'nin de menfaatinin gereğidir." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, Meclis Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yapılıyor.
Kurtulmuş, "Özgür ve demokratik bir Suriye'nin inşası için Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.