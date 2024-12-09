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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuşuyor. Isparta’da eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğü ve 5 askerin şehit olduğunu bildirildi. Olay yerinden yayındayız.
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamının temizlenmesi bölgenin ve Türkiye'nin de menfaatinin gereğidir

Kemal Karadağ  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamının temizlenmesi bölgenin ve Türkiye'nin de menfaatinin gereğidir

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörün bir daha söz hakkının olmadığı bir Suriye'nin inşası, terör örgütlerinin tamamının temizlenmesi bölgenin ve Türkiye'nin de menfaatinin gereğidir." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, Meclis Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yapılıyor.

Kurtulmuş, "Özgür ve demokratik bir Suriye'nin inşası için Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

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