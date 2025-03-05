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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör belası bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik ve kardeşlik egemen olacaktır." dedi.

Sarp Özer  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör belası bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı”nda konuştu.

Kurtulmuş, "Bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik ve kardeşlik egemen olacaktır." dedi.

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