TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör belası bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik ve kardeşlik egemen olacaktır." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı”nda konuştu.
Kurtulmuş, "Bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik ve kardeşlik egemen olacaktır." dedi.
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