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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yardıma gelen Japon arama kurtarma ekibiyle görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japon arama kurtarma ekibine teşekkür ederek, "Çok fedakarca, insan üstü gayretlerle çalıştınız, çabaladınız ve Türk halkının zihninde unutulmaz bir yer edindiniz. Yaptığınız bu büyük hizmet unutulmayacaktır." dedi.

Ali Kemal Akan  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yardıma gelen Japon arama kurtarma ekibiyle görüştü

TBMM

Kurtulmuş, ziyaret kapsamında bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gelen Japon afet yardım ekibi ile bir araya geldi.

Depremler sonrasında bölgeye ilk olarak Japon afet yardım ekibinin geldiğini hatırlatarak şükranlarını sunan Kurtulmuş, Türk-Japon ilişkilerinin tarih boyunca olumlu seyretmesinde iki toplumun kültürel yakınlığının ve ortak değerlerine sahip olmasının yanı sıra acılarında da ortaklaşmasının yattığını söyledi.

Japonya'nın da Türkiye'nin de felaketlerden uzak olması temennisini dile getiren Kurtulmuş, "Çok fedakarca, insan üstü gayretlerle çalıştınız, çabaladınız ve Türk halkının zihninde unutulmaz bir yer edindiniz. Yaptığınız bu büyük hizmet unutulmayacaktır." diye konuştu.

Deprem bölgesine giden Japon ekibin lideri, Japonya Dışişleri Bakanlığı Arşiv Bölümü Kıdemli Daire Başkanı Hideaki Yamamoto ise kabulü dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin duyulmasının hemen ardından bir ekip oluşturduklarını ve liderliğindeki 74 kişilik ekibin Kahramanmaraş'a gittiğini anlatan Yamamoto, Türkiye ve Japonya'nın sıkıntıya düştüklerinde karşılıklı birbirine destek olan iki millet olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ekiple sohbet ederek, teşekkür plaketi verdi.

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