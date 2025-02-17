TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin halkının Gazze'den tehciri anlamına gelen teklifleri kabul etmek mümkün değil
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin halkının Gazze'den tehcir edilmesi anlamına gelen yeni teklifleri kabul etmek, masaya koymak, üzerinde konuşmak dahi mümkün değildir." dedi.
TBMM
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