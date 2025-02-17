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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin halkının Gazze'den tehciri anlamına gelen teklifleri kabul etmek mümkün değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin halkının Gazze'den tehcir edilmesi anlamına gelen yeni teklifleri kabul etmek, masaya koymak, üzerinde konuşmak dahi mümkün değildir." dedi.

Kemal Karadağ  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin halkının Gazze'den tehciri anlamına gelen teklifleri kabul etmek mümkün değil

TBMM

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