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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan'ı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı Meclis'te ziyaret etti.

İsmail Çimen, Ali Kemal Akan  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan'ı ziyaret etti

TBMM

HEDEP’in Meclis Grubu’nda basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından konuşan Kurtulmuş, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin kendisine yaptığı hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında iadeiziyaretlerde bulunduğunu anımsattı.

Bugün de HEDEP Grubu'nu ziyaret ettiğini belirten Kurtulmuş, "Yeni dönemin hayırlı olması için HEDEP Grubu'na da temennilerimizi, dileklerimizi ilettik. Ayrıca Tuncer Bey'in de yeni dönemde eş genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ifade ettim." dedi.

Numan Kurtulmuş, Mecliste siyasi partiler arasındaki iklimin bir şekilde yumuşatıldığı, fikir alışverişlerinin daha sağlıklı ortamda yapıldığı yeni yasama yılı temenni etti.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Verimli, güzel bir görüşme oldu. Tam kendilerinin söylediği gibi önümüzdeki dönem Meclisin daha hoşgörülü, daha diyalog içerisinde çalışacağı bir süreç olmasını biz de talep ediyoruz." diye konuştu.

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