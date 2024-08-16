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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Afrikalı Milletvekili Zwelivelile ve sporcu Jeff Monson ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunu, Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile ve sporcu Jeff Monson ile Meclis'te bir araya geldi.

Neriman Senanur Torun  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Afrikalı Milletvekili Zwelivelile ve sporcu Jeff Monson ile bir araya geldi

Ankara

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Avrupa Müslüman Forumu ve Küresel Filistin Zirvesi Organizasyon Komitesi ile Meclisimizi ziyaret eden Nelson Mandela'nın torunu Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ve mazlum Filistin halkının Siyonist İsrail karşısındaki duruşundan etkilenerek Müslüman olan değerli sporcu Jeff Monson ile Meclisimizde bir araya geldik.

İsrail'in zulmüne karşı adaletin ve insanlığın yanında yer alan iki değerli kardeşimize göstermiş oldukları cesur duruşları dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. 'Filistin'in bu zor zamanlarında kardeşlerimin yanında olabilmek için İslam'ı benimsedim.' diyerek yüreklerimizi fetheden Monson'ın, Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını Gazi Meclisimizin içerisinde yer alan camide eda etmesini de oldukça anlamlı ve kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum."

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