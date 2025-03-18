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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fransa'daki AKPM Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla 19-21 Mart'ta Fransa'ya ziyaret gerçekleştirecek.

İsa Toprak  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fransa'daki AKPM Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

TBMM

Strazburg kentinde düzenlenecek zirveye, Türkiye'nin kurucu üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi'nin 46 üye ülkesiyle çok sayıda ortak ve gözlemci ülkenin parlamento başkanları ve çeşitli parlamentolar arası meclislerin başkanları katılacak.

AKPM'nin ev sahipliğinde 2 yılda bir düzenlenen Parlamento Başkanları Konferansı'nın açılış konuşmasını AKPM Başkanı Theodoros Rousopoulos yapacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, zirvede "Demokrasinin korunması", "Kutuplaşma ve belirsizlik zamanlarında ifade özgürlüğünün güvence altına alınması", "Politikacılara yönelik şiddet" temalarında düzenlenecek oturumlarda hitap edecek.

Zirve kapsamındaki çeşitli programlara iştirak edecek Kurtulmuş, ikili görüşmeler de yapacak.

Strazburg'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğini (DİTİB) ziyaret edecek Kurtulmuş'un, beraberindeki TBMM heyetiyle Türk kültürü ve geleneklerinin tanıtıldığı Strazburg Ramazan Fuar Alanı'nda incelemede bulunması bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyarette, Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu'nda Türk toplumunun temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.

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