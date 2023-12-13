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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır

İsmail Çimen  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır

Ankara

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilen "Gazze'de Kadın ve Çocuk Olmak" panelinde yaptığı konuşmada,  "BM Genel Kurulunda 150 ülke bir tarafta, 10 ülke başka tarafta. Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır." dedi.

Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesi zannediyorsa 'bütün bebekleri öldürür, Filistin davasını bitiririz', boş bir hayal kuruyorlar. Onlara firavunu hatırlatmayı vazife telakki ederim." diye konuştu.

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