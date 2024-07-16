Dolar
33.09
Euro
36.01
Altın
2,444.63
ETH/USDT
3,396.90
BTC/USDT
63,141.00
BIST 100
11,147.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı -VTR-
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aşure Günü dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşure Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlamlı gün, dayanışmanın ve kardeşliğin ne kadar kıymetli olduğunu hepimize bir kez daha hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aykut Yılmaz  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aşure Günü dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşure Günü'nün Türkiye'de ve dünyada barış, huzur ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diledi.

Kurtulmuş, Aşure Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hz. Hüseyin’in yarenleriyle beraber zulme başkaldırışını ve adalet için canlarını feda edişini saygıyla anarken Aşure Günü'nü idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kerbela'nın, tarih boyunca haksızlıklara, adaletsizliklere ve zulme karşı verilen mücadelenin sembolü olan bir insanlık dersi olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu kutlu mücadelenin bizlere kattığı en büyük değer, mazlumun yanında yer almak ve zalimin karşısında durmaktır. Bu anlamlı gün, dayanışmanın ve kardeşliğin ne kadar kıymetli olduğunu hepimize bir kez daha hatırlatmaktadır. Aşure Günü’nün, ülkemizde ve dünyada barış, huzur ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleriyle beraber tarih boyunca zalimlere karşı duran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da öldürülen Ramazan Pişkin'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
İzmir Bergama'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Erzurum kırsalında sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aşure Günü dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aşure Günü dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır

Kurtulmuş: Srebrenitsa Soykırımı insanlık tarihinin kara lekelerinden birisidir

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'de faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet