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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AFAD Başkanı Memiş'i kabul etti

Aynur Ekiz  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AFAD Başkanı Memiş'i kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AFAD Başkanı Okay Memiş'i kabul etti.

Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen kabul, basına kapalı gerçekleşti.


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