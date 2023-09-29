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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan ve Estonyalı mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansına katılmak üzere gittiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili ve Estonya Parlamentosu Başkanı Lauri Hussar ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan ve Estonyalı mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM

Dublin Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Kurtulmuş, Gürcistan Parlamento Başkanı Papuashvili ile görüşmesinde, komşu ülke Gürcistan ile mükemmel seyreden ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkmasının, çok önemli adımların atılmasına imkan sağlayan bir zemin olduğunu ifade etti.

Gürcistan’da yaşanan toprak kayması dolayısıyla Papuashvili'ye geçmiş olsun temennilerini ileten Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla da Gürcistan’ın sağladığı destekler için teşekkür etti.

Gürcistan’la iş birliğinin her alanda güçlü bir şekilde devam ettiğini dile getiren Kurtulmuş, ekonomik ve ticari ilişkilerin sürekli geliştiğini, sahip olunan ekonomik potansiyelin çok daha yukarıya çekilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin, Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü savunduğunu ve her platformda bu yöndeki desteğini verdiğini ifade eden Kurtulmuş, Gürcistan’ın Avrupa ve Atlantik kurumlarına entegrasyonunu sağlayacak çabalara desteği sürdüreceklerini söyledi.

Parlamentolar arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesini sağlamak niyetinde olduklarını bildiren Kurtulmuş, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki üçlü mekanizmayla da siyasi ilişkileri daha ileriye götürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Estonya Parlamentosu Başkanı Hussar ile görüşme

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konferans kapsamında Estonya Parlamentosu Başkanı Lauri Hussar ile yaptığı görüşmede ise ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin olumlu ilerlediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa ve Baltık ülkelerinde güvenlik endişelerini ortaya çıkardığının farkında olduklarını dile getiren Kurtulmuş, bu savaşın adil ve hakkaniyetli bir şekilde sona ermesini ümit ettiklerini kaydetti.

Görüşmede, Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan ile AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sunay Karamık da yer aldı.


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