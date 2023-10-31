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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısını "tasarlanmış planlı bir katliam" olarak değerlendirerek, lanetledi.

Ahmet Sertan Usul  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısına tepki

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, içerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetlediklerini belirtti.

En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırının, tasarlanmış planlı bir katliam olduğunu kaydeden Çelik, "'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir. İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden devletlerin, Gazzeli kadın ve çocukların yaşama hakkından bahsetmemesi insanlık namına utanç vericidir. İsrail'e 'Ateşkes önermiyoruz' diyerek daha çok silah gönderenler, katliam siyaseti izlemektedir." ifadelerini kullandı.

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