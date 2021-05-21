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Politika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemeleri üreticilerimize ödenecek

Fatma Eda Topcu   | 21.05.2021
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemeleri üreticilerimize ödenecek

İstanbul

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Hububat, baklagil, dane mısır desteği için 61 bin 496 üreticimize 289 milyon 48 bin TL ödenecek. Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek." dedi.

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