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Politika

Siyasi parti genel başkanlarından vefat eden Deniz Baykal için taziye mesajı

Bazı siyasi partilerin genel başkanları, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.

Orhan Onur Gemici   | 11.02.2023
Siyasi parti genel başkanlarından vefat eden Deniz Baykal için taziye mesajı

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mesajında "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "CHP eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Fikri müktesebat, milli şuur, belagat, tecrübe, 50 yıllık siyasi mücadele. 16 Nisan Referandumu'nda beraber mücadele etme imkanı bulduk. Allah rahmet eylesin, başta ailesi ve CHP'ye başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın paylaşımında, "Hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem genel başkanı Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, Baykal ailesine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesi yer aldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." paylaşımı yaptı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Cumhuriyet Halk Partisi önceki Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatını teessürle öğrendim. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Saygıdeğer eşi başta olmak üzere acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da mesajında "CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadesine yer verdi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise "Büyüğümüz, değerli devlet adamı ve akademisyen Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, diliyorum." paylaşımında bulundu.

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