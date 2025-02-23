Siyasi parti genel başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini telefonla arayan DSP Genel Başkanı Aksakal, BBP Genel Başkanı Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile ayrı ayrı görüştü.
Genel başkanlar, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.