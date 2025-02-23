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Politika

Siyasi parti genel başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Siyasi parti genel başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini telefonla arayan DSP Genel Başkanı Aksakal, BBP Genel Başkanı Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile ayrı ayrı görüştü.

Genel başkanlar, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

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