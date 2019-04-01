Şırnak, Van, Muş ve Bitlis'te AK Partili belediye sayısı arttı
Kesin olmayan sonuçlara göre, Şırnak, Van, Muş ve Bitlis'te AK Partili belediye sayısı arttı.
Şırnak
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayları, belediyelere İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak merkez ile Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak ilçeleri, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı ve Kasrik beldelerinde, Uludere'nin Hilal, Şenoba ve Uzungeçit, Silopi'nin Görümlü, Çalışkan ve Başverimli, İdil'in Karalar, Sırtköy, Güçlükonak'ın Fındık beldelerinde seçildi.
AK Parti 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 29,3 olan oy oranını bu seçimde yaklaşık yüzde 100 artırarak yüzde 57,98'e ulaştı.
AK Parti belediyelere görevlendirme yapılan Silopi'de geçen seçimde yüzde 16 olan oy oranını yüzde 19,50'ye, Cizre'de yüzde 9,3 olan oy oranını yüzde 17,63'e yükseltti.
AK Parti en büyük oy artışını Şırnak il merkezinde sağladı. AK Parti belediye başkanlıklarını kazandığı Şırnak merkezde oy oranını yüzde 29,30'dan yüzde 61,79'a, Beytüşşebap'ta yüzde 27,20'den yüzde 57,88'e, Güçlükonak'ta yüzde 49,80'den yüzde 66,56'ya, Uludere'de yüzde 16,70'ten yüzde 58,98'e yükseltmeyi başardı.
HDP'nin oyu eridi
HDP'nin oyu 30 Mart 2014 yerel seçimlerine göre Şırnak merkezde yüzde 59,06'dan yüzde 34,99'a, Cizre'de yüzde 81,06'dan yüzde 76,99'a, Silopi'de yüzde 78,02'den 72,03'e, Beytüşşebap'ta yüzde 67,04'ten yüzde 38,51'e geriledi.
Van'da AK Partili belediye sayısı 4'e yükseldi
Van'da kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 2014 yerel seçiminde 2 ilçe belediyesini kazanan AK Parti, bu seçimde belediye sayısını 4'e yükseltti.
AK Parti, görevlendirme yapılan Bahçesaray, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde seçimi kazandı. Bir önceki yerel seçime göre AK Parti'nin oyları Bahçesaray'da yüzde 31,49'den yüzde 65.48'e, Çatak'ta yüzde 29. 38'dan yüzde 54.08'e, Gürpınar'da yüzde 40.51'den yüzde 53.30'a çıktı.
2014'te kazandığı Gevaş ilçesinde oy oranını artıran AK Parti, birçok ilçede de düşük farklarla kaybetti.
Bahçesaray'da Meki Arvas, Çatak'ta Abdurahman Şeylan, Gürpınar'da Hayrullah Tanış, Gevaş'ta da Murat Sezer, belediye başkanı seçildi.
HDP'nin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları, Bahçesaray'da yüzde 53,88'den yüzde 30,37'ye, Başkale'de 90,89'dan 72,41'e, Çaldıran'da 58,61'den 53'e, Çatak'ta 62,7'den 42,52'ye, Gevaş'ta 47,15'ten 44,19'a, Gürpınar'da 54,99'dan 42,16'ya, Muradiye'de 50,89'dan 42,26'ya, Saray'ta 65,86'dan 61,38'e düştü.
AK Parti oylarını artırdı
AK Parti ise önceki yerel seçimlerde aldığı oy oranını, Bahçesaray'da yüzde 31,49'den yüzde 65,48'e, Başkale'de yüzde 7,22'den 21,44'e, Çaldıran'da yüzde 37,75'ten yüzde 43,43'e, Çatak'ta yüzde 29,38'dan yüzde 54,08'e, Gevaş'ta yüzde 47.2'den 49.78'e, Gürpınar'da yüzde 40.51'den yüzde 53.30'a, Saray'da 30,44'ten 36,48'e yükseltti.
Muş'ta 6 belediyeden 4'ünü AK Parti adayları aldı
Muş'ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 6 belediyeden 4'ünü AK Parti adayları kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muş merkezde HDP adayına 538 oy fark atan AK Parti adayı Feyat Asya ile AK Parti'nin Hasköy İlçesindeki adayı Hikmet Karayel, Korkut ilçesindeki adayı Sami Pekbay ve Malazgirt ilçesindeki adayı Cengiz Altın seçimden galibiyetle çıktı.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Malazgirt ilçesinde HDP oylarında düşüş yaşanırken AK Parti'nin oyu arttı.
Varto İlçesinde HDP adayı Ülkü Karaaslan, Bulanık ilçesinde de yine HDP adayı Adnan Topçu seçimi kazandı.
HDP'nin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları, kent merkezinde yüzde 40'dan yüzde 33'e, Varto'da yüzde 63'ten yüzde 44'e, düştü.
2 ilçede AK Parti'nin oyu arttı
AK Parti ise önceki yerel seçimlerde aldığı oy oranını, Korkut ilçesinde yüzde 53'den yüzde 65'e, Malazgirt ilçesinde yüzde 39'dan yüzde 40'a çıkarttı.
Bitlis'te 10 belediye kazandı
Bitlis'te kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, il genelinde 13 belediyeden 10'unu AK Parti adayları kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis merkez ve Mutki ilçesi ile Ovakışla ve Yolalan beldelerinde HDP oylarında büyük düşüş yaşandı, AK Parti'nin oyları arttı.
Görevlendirme yapılan Bitlis merkezde belediye başkanlığını AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay, Mutki ilçesinde Vahdettin Barlak, Ovakışla beldesinde Abdurrahim Altındal, Yolalan beldesinde ise Kerem Çabuk kazandı.
Ayrıca AK Parti'den Tatvan'da Mehmet Emin Geylani, Ahlat'ta Abdulalim Mümtaz Çoban, Adilcevaz'da Necati Gürsoy, Mutki'de Vahdettin Barlak, Ovakışla beldesinde Abdurrahim Altındal, Yolalan beldesinde Kerem Çabuk, Aydınlar beldesinde Arif Tusun, Günkırı beldesinde İlhan Çetinsoy ve Kavakbaşı beldesinde Veysi Oğuz, seçimde başarılı oldu.
Güroymak ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Hikmet Taşdemir, Hizan ilçesinde ise Saadet Partisi adayı Cezail Aktaş kazandı.
HDP'nin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları, kent merkezinde yüzde 44,17’den yüzde 32,95'e, Mutki ilçesinde ise yüzde 42,44'den yüzde 3,38'e düştü.
AK Parti oylarını artırdı
AK Parti ise önceki yerel seçimlerde aldığı oy oranını, kent merkezinde yüzde 40,36'dan 43,87'e, Mutki'de yüzde 38,43'den 49,93'e, Ahlat'ta yüzde 40,31'de 48,06'a, Hizan'da 21,83'den 33,89'a çıkarttı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.