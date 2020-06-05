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Politika

Şentop'tan üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Şentop, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde teamül bulunmadığını belirtti.

Sinan Uslu   | 05.06.2020
Şentop'tan üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama Fotoğraf: TBMM / Enver Naci Şahinci - Anadolu Ajansı

TBMM

Şentop'tan üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Şentop, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde teamül bulunmadığını belirtti.

"Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru kesin hükme engel değildir." diyen Şentop, "İtirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz, Anayasa ve içtüzük hükümlerinin uygulanmamasına yönelik bir talep mahiyetinde olduğunu görüyor ve bundan üzüntü duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 ismin milletvekilliğinin düşürüldüğü iddiasına ilişkin de Şentop, 26. Dönemde 8 milletvekilliği kesin hüküm sebebiyle düşürülmüşken, bugün Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre bir hareket yapıldığında, kalkıp bunun arkasında başka şeyler aramak bence tamamen bir hukuk cehaletidir." ifadelerini kullandı.

Şentop, "Herkes Anayasayı ve İçtüzüğü okusun. Anayasa ve İçtüzük kitabı sağa sola göstermek, basın önünde poz vermek, sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil, okumak, anlamak için vardır." diye konuştu.

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