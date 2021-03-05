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Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ Havalimanı'nda tören düzenleniyor.
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Politika

Şentop Ukrayna ziyaretini Tatvan'daki askeri helikopter kazası nedeniyle erteledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna'ya yapacağı resmi ziyareti, Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 11 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazası nedeniyle erteledi.

Atakan Çelik   | 05.03.2021
Şentop Ukrayna ziyaretini Tatvan'daki askeri helikopter kazası nedeniyle erteledi

TBMM

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ukrayna'ya gidecekti.

Mustafa Şentop, Ukrayna'ya yapacağı resmi ziyareti, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenaze törenine katılmak için başka bir tarihe erteledi.

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