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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin soruları cevaplıyor
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Politika

Şentop: Avrupa Parlamentosunun son kararındaki ülkemize yönelik asılsız iddiaları reddediyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda kabul edilen Suriye ihtilafına ilişkin kararda Türkiye'ye yöneltilen ifadelere tepki gösterdi.

Sinan Uslu   | 13.03.2021
Şentop: Avrupa Parlamentosunun son kararındaki ülkemize yönelik asılsız iddiaları reddediyoruz

TBMM

Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosunun son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, insani değerlere sadakat kapsamında Suriye'den Türkiye'ye sığınan milyonlarca mülteciye elini uzattığını ve vicdanın sesi olduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin, terörizmle mücadeleye devam ederken Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm gayretlerine katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı.

AP'nin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriyeli sivillere yönelik terör eylemlerine tepki vermemesinin esef verici olduğunu vurgulayan Şentop, "AP'yi, büyük özveriyle 3,7 milyon Suriyeliye kapılarını açan, NATO ve Avrupa'nın sınırlarını koruyan, uluslararası hukuka saygılı olan Türkiye'nin yanında olmaya ve Suriye'deki siyasi sürece destek vermeye davet ediyoruz." dedi.

"Türkiye uluslararası hukuka saygı ve sadakati bakımından dünyada bir numaralı ülkedir." diyen Şentop, "(Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda kabul edilen Suriye ihtilafına ilişkin karar) Bunu çok şaşırtıcı bulmuyoruz. Avrupa'da hala bencil ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi güruhu var." ifadesini kullandı. 

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