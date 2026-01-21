Dolar
43.30
Euro
50.64
Altın
4,825.50
ETH/USDT
3,033.00
BTC/USDT
90,016.00
BIST 100
12,728.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı’dan yayındayız.
logo
Dünya

AP Komite Başkanı Lalucq'dan "yerli ödeme sistemine geçme" çağrısı

AP Ekonomik ve Mali İşler Komitesi Başkanı Aurore Lalucq, Avrupa'da kullanılan ödeme sistemlerinin neredeyse tamamının Amerikan menşeli olduğuna işaret ederek, bunun risk taşıdığını ve Avrupa'nın yerli ödeme sistemine geçmesi gerektiğini söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
AP Komite Başkanı Lalucq'dan "yerli ödeme sistemine geçme" çağrısı

Brüksel

Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi Başkanı Aurore Lalucq, Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın konuşmalarının ardından değerlendirmelerde bulundu.

AP Komite Başkanı, "Von der Leyen'in Avrupa meseleleri hakkında konuşmasını dinlerken çok endişelendim. Konuşmada, Avrupa silahlarına, dijital alana ve ödeme sistemlerine ilişkin bir kelime yoktu." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lalucq, Avrupa'nın ödeme sistemlerinde çok kırılgan olduğuna dikkati çekerek, "Bugün ödeme sistemlerimizin neredeyse tamamı Amerikan menşeli. (ABD Başkanı) Donald Trump, bunları bir gecede kesebilir. Bunu daha önce yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi üzerinde, yargıçlarımız ve hukuk devletimiz üzerinde baskı kurmak için bunu yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonunun gelecek haftalarda, acilen ödeme sistemine odaklanmak üzere bir toplantı düzenlemesini isteyen Lalucq, "Bunun maliyeti yüksek değil. Yaklaşık 10 milyon avrodan söz ediyoruz." dedi.

Lalucq, AB Konseyi Başkanı Costa'dan da aynı talepte bulunduğunu aktararak, "Bu hiç maliyetli değil. (Yerli) Ödeme sistemi ekonomimizi ve demokrasimizi kurtarır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,1 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi
HÜRJET'ler İspanya'daki tren kazası kayıpları anısına uçtu
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişindeki kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AP Komite Başkanı Lalucq'dan "yerli ödeme sistemine geçme" çağrısı

AP Komite Başkanı Lalucq'dan "yerli ödeme sistemine geçme" çağrısı

Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı

Rusya: ABD, Avrupa ve Ukrayna arasında yapılan istişarelere ilişkin bilgi bekliyoruz

Trump'ın Grönland ve ek gümrük vergisi tehditleri Davos'ta Avrupalıların gündemine yerleşti

Trump'ın Grönland ve ek gümrük vergisi tehditleri Davos'ta Avrupalıların gündemine yerleşti
Küresel piyasalar ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta yapacağı konuşmaya odaklandı

Küresel piyasalar ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta yapacağı konuşmaya odaklandı
AB, yabancı tedarikçileri kritik altyapısından uzak tutmak istiyor

AB, yabancı tedarikçileri kritik altyapısından uzak tutmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet