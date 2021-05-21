Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında çok önemli bir tesis
İstanbul
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis. Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz." dedi.
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