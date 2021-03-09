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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Kocaeli'de esnafı ziyaret etti

Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtım programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Şahin Oktay   | 09.03.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Kocaeli'de esnafı ziyaret etti

Kocaeli

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtım programı için kente gelen Bakan Varank, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'ndeki programın ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile şehir merkezine geçti.

Büyükakın burada Büyükşehir Belediyesi tarafından Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirilecek projeyle ilgili Varank'a bilgi verdi.

Yürüyüş Yolu'nda vatandaşlarla sohbet eden Varank, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kapanönü Çarşısı'nda yemek yedikten sonra bir taksi durağında çay içip, taksicilerle sohbet eden Varank, daha sonra kentten ayrıldı.


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