Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.60
ETH/USDT
2,446.60
BTC/USDT
68,369.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi 24 Kasım Pazar günü yapılacak

Saadet Partisinin 9. Olağan Büyük Kongresi, 24 Kasım Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

Alper Şaşmaz  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi 24 Kasım Pazar günü yapılacak

Ankara

Saadet Partisi, 30 Haziran 2024 tarihinde yapılması planlanan 3. Olağanüstü Büyük Kongreyi iptal etmiş, kongrenin tüzükte belirtilen "olağan kongre" şeklinde kasım ayında düzenlenmesine karar verilmişti.

Partiden yapılan açıklamada, 9. Olağan Büyük Kongre'nin 24 Kasım Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Genel Başkan Karamollaoğlu'ndan kongreye ilişkin paylaşım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kongrenin Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Karamollaoğlu, "Büyük bir azim, kararlılık ve heyecanla gerçekleştireceğimiz kongremizin ardından taze bir kanla yola devam edecek, teşkilatımız ve vatandaşlarımızla inanç ve umudumuzu pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
MSB, "İzmir-2024 Bölgesel Düzey ile Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı"nın yapıldığını açıkladı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü
MSB, Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın tamamlandığını açıkladı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Benzer haberler

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi 24 Kasım Pazar günü yapılacak

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi 24 Kasım Pazar günü yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet