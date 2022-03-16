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Politika

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Türkiye ile iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 16.03.2022
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Türkiye ile iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, "Geçen sene (Türkiye'yle) savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık. Bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Duda, "(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. (Ukrayna'da) Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum." ifadesinde bulundu.

Duda, "Türkiye coğrafi ve siyasi anlamda çok önemli bir devlet olarak bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor." diye konuştu.

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