Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Türkiye ile iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz
Ankara
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, "Geçen sene (Türkiye'yle) savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık. Bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Duda, "(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. (Ukrayna'da) Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum." ifadesinde bulundu.
Duda, "Türkiye coğrafi ve siyasi anlamda çok önemli bir devlet olarak bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.