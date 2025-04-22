Pakistan Başbakanı Şerif: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkını muhteşem geleceğe taşıma rolü büyük mücadelenin hikayesidir
Pakistan Başbakanı Şerif, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Türk halkını muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir." dedi.
Ankara
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