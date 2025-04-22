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Politika

Pakistan Başbakanı Şerif: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkını muhteşem geleceğe taşıma rolü büyük mücadelenin hikayesidir

Pakistan Başbakanı Şerif, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Türk halkını muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir." dedi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Pakistan Başbakanı Şerif: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkını muhteşem geleceğe taşıma rolü büyük mücadelenin hikayesidir Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

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