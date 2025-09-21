Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,466.40
BTC/USDT
115,686.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor
logo
Politika

Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi.

Alper Şaşmaz, Abdullah Özkul, Gazi Nogay  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan - AA

Ankara

Partinin, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 22. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarına devam ediyor.

Kurultayda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, CHP tarihinin 60'ıncı kurultayında kayıtlı 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuca göre, Özgür Özel, son 2 yılda 3'üncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu.

Kurultay, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
Üç ilde orman yangınlarına müdahale sürüyor
Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı
Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki 9 ülkeyle ilişkilerin 75. yılını kutluyor
Küresel Sumud Filosu'na destek için İstanbul'da pedallar çevrildi

Benzer haberler

Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi

Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi

İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet