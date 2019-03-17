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Politika

Necmettin Kesgin, Mansur Yavaş'ın iftira attığını iddia etti

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş ile ilgili "sahte senet" iddiasında bulunan Necmettin Kesgin, adli sicil kaydının temiz olduğunu, kendisini "çocuk istismarıyla" suçlayan Yavaş'ın iftira attığını ileri sürdü.

Mehmet Tosun   | 17.03.2019
Necmettin Kesgin, Mansur Yavaş'ın iftira attığını iddia etti

Ankara

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili "sahte senet" iddiasında bulunan Necmettin Kesgin, adli sicil kaydının temiz olduğunu, kendisini "çocuk istismarıyla" suçlayan Yavaş'ın iftira attığını ileri sürdü.

Kesgin, yaptığı açıklamada, Yavaş'ın düzenlediği basın toplantısında kendisiyle ilgili özel sağlık bilgilerini paylaştığını, bazı iddialarda bulunduğu hatırlattı.

Bu bilgilerin paylaşılmasının suç olduğunu ifade eden Kesgin, "Yavaş, beni rezil etmeye çalışıyor, 'çocuk istismarı' ile suçluyor. Adli sicil kaydım temiz. Bu, Yavaş'ın attığı iftiraların göstergesidir. Kendisi delikanlıysa, avukatsa çıksın açıklasın. İddialarını ispatlamazsa müfteridir. Bana çamur attı. Bu suç bunun üstüne yapışacak." dedi.

Bu süreçte ailesinin de mağdur edildiğini, kardeşinin Kızılay'daki lokantası önünde Çankaya Belediyesi zabıtalarının durduğunu öne süren Kesgin, "Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir siyaset? Benim karakol yolu bilmeyen bacımı kendisi mahkeme huzuruna çıkardı." diye konuştu.

"Bilgisayar başka kişiye ait"

Kesgin, kendisine ait olduğu ileri sürülen, içinde müstehcen görüntülerin olduğu bilgisayarın başka bir kişiye ait olduğunun mahkemelerce ortaya konulduğunu söyledi.

Yavaş'ın ekranlara çıkıp şov yaptığını iddia eden Kesgin, "Gazi Üniversitesi dosyalarında Mansur Yavaş'ın el ürünü bir şey çıkarsa kimse şaşırmasın. Bir gün CD'ler, parmak izleri çıkarsa şaşırmayın." ifadesini kullandı.

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