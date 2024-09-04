Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Ziyaretim iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesi
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Türkiye'ye ziyaretim iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesidir." dedi.
Ankara
Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
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"(Türkiye'ye) Bu ziyaretim iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesidir." ifadesini kullanan Sisi, Türkiye ile Mısır'ı bir araya getiren ortak bir tarih ve birçok ortak paydanın bulunduğunu kaydetti.
Sisi, turizm alanında, Türk halkı ve Mısır arasında daha fazla etkileşimin olduğunu belirterek, ticaret alanında da işbirliğinin arttığına işaret etti.
Gazze
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler bağlamında beraber koordinasyonun çok önemli olduğunun altını çizdiğini söyleyen Sisi, "(Türkiye'yle) Özellikle bölgesel konuları beraber ele alarak insani krizlerin önüne geçme konusunda beraber çalışmalıyız diye karar aldık." dedi.
Sisi, "Başta Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere daha yoğun çalışmalıyız." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:
"Türkiye ve Mısır olarak bir an önce, acilen ateşkesin sağlanması, Batı Şeria'daki İsrail ihlallerinin son bulması ve Filistin'in 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini kurma haklarının bir an önce hayata geçirilmesini vurguladık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubatta Mısır'a yaptığı ziyaretin ilişkilere ivme kazandırdığını dile getiren Sisi, "Orada anlaştığımız üzere Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını yapma kararı aldık. Ticaret, turizm ve tarım gibi birçok alanda ortak adımlar atma kararını aldık. Bugünkü anlaşmalarda da bunları gözlemlemiş olduk." ifadelerini kullandı.
Sisi, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması, Serbest Ticaret Anlaşması'nın geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin gelecek yıllarda 15 milyar dolara yükseltilmesinin ortak hedefler arasında yer aldığını kaydederek, Türk yatırımcılara sunulan olanakların ve Türklerin Mısır'a yatırım yapmasının önemini vurguladı.
Mısır, Gazze'ye insani yardımların ulaşması için çaba gösteriyor
Gazze'ye insani yardımların ulaşması için ellerinden gelen çabayı harcadıklarını kaydeden Sisi, her türlü engele rağmen bunu gerçekleştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Sisi, ilgili kurumlar arasında yakın koordinasyonla güvenlik ve istikrar meselelerini de ele aldıklarını aktararak, "Bunlar arasında özellikle de Libya konusunda hem başkanlık hem parlamento seçimlerinin yapılması, orada güvenliğin ve esenliğin sağlanması ve silahlı güçlerin ülkeden ayrılmaları Libya'nın geleceği için önemli bir husustur diye ifade ettik." diye konuştu.
Suriye meselesini ve Suriye halkını olumsuz etkileyen bu krizin de son bulması konusunu ele aldıklarını anlatan Sisi, "Bu bağlamda Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim." dedi.
Sisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları çerçevesinde Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve terörle mücadelesi bağlamında sorunun çözüme kavuşmasını arzuladıklarını vurguladı.
Sudan meselesini de ele aldıklarını aktaran Sisi, Mısır'ın bu bağlamda taraflarla görüşerek problemin çözülmesi için çabalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığını söyledi.
Sisi, Somali ve Afrika Boynuzu'ndaki krizi de görüştüklerini kaydederek, "Somali'nin de toprak birliği ve karşı karşıya kaldığı meydan okumalara karşı güvenliğinin tesisinin öneminin altını çizdik. Orta Doğu içerisinde güvenliğin ve esenliğin sağlanmasının mevcut anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacağını belirttik. Böylelikle hepimiz bu bölgede bulunan kaynakların ülkelerin refahı için etkin şekilde kullanılabileceğini anlattık." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ve heyetine karşı gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Sisi, "Mısır olarak doğrudan iletişimi her iki ülke halkının çıkarına olacak şekilde devam ettirmenin arzusu içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.