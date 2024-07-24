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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler: Yunanistan Sağlık Bakanını turistik gezi için bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in, "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" açıklamasına ilişkin, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz." dedi.

Kemal Karadağ  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Milli Savunma Bakanı Güler: Yunanistan Sağlık Bakanını turistik gezi için bekliyoruz

TBMM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" ifadesinin aktarılması üzerine Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." diye konuştu.

Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili "Kilit kapandı mı?" sorusuna ise Bakan Güler, "Kapanınca haberiniz olacak." yanıtını verdi.

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