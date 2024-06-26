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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere gittiği Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Milli Savunma Bakanı Güler Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Taşkent

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkede temaslarını sürdüren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Açıklamaya göre, görüşmede Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve iyi dileklerini Mirziyoyev’e iletti.

Mirziyoyev’in 5-6 Haziran’da Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında varılan anlaşmalar çerçevesinde Özbekistan ile Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ile ilgili konular da görüşmede ele alındı.

Bakanlıklar arasında yakın ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak etkinliklerin düzenlenmesi, askeri uzmanların eğitimi ve diğer konular da dahil askeri ve askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin meseleler de gözden geçirildi.

Güvenlik meseleleriyle terör, aşırıcılık ve radikalizmle mücadele alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ve koordinasyonunun ele alındığı görüşmede, Afganistan'daki durum da dahil bölgede barış ve istikrarın sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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