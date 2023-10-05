Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Bakan Güler, görüşmede Austin'e Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.
Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.
ABD Savunma Bakanı Austin: ABD'nin Türkiye'yle birlikte çalışma kararlılığını yineledim
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Türkiye'yle çalışma kararlılığını yineledi.
Austin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Güler ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Paylaşımda, "Bugün Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayarak ulusal güvenlik ve savunmayla ilgili karşılıklı çıkarlarımızın olduğu meseleleri görüştük. ABD'nin DEAŞ'i yenilgiye uğratmak için birlikte çalışmaya devam etmeye ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamaya ilişkin kararlılığını yineledim." ifadeleri kullanıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşı Brown Jr ile güncel gelişmeleri ele aldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Orgeneral Charles Q. Brown Jr ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Brown Jr bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, güncel gelişmeler ele alındı.
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